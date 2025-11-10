Gran participación tuvo «Pico en imágenes, 120 años de crecimiento»

Con un importante despliegue y gran participación de vecinos y vecinas, el municipio local concretó la propuesta “Pico en imágenes, 120 años de crecimiento”, en el marco del Festival Pico Cumple.

La misma tuvo lugar frente al Palacio municipal, donde se ofreció una muestra audiovisual que sumó música, danza y un relato que detalló las transformaciones culturales y el avance de la ciudad a través de los años.

En este sentido, se realizó un recorrido desde 1900 hasta la actualidad junto con una exposición de vehículos, símbolos de cada década.

A través del arte popular se exhibió un encuentro entre generaciones, disciplinas y emociones que reconstruyeron el pulso creativo que nos acompaña desde los primeros inmigrantes hasta la diversidad contemporánea.

Seguidamente se proyectó el Mapping, una serie de imágenes propias de General Pico a través del tiempo, que se exhibieron sobre la fachada del Palacio Municipal.

Ciudad en movimiento

Fernanda Alonso se refirió al evento y dijo: “Nos acompañaron quienes a través de los vehículos mantienen viva la historia piquense, integrantes y colaboradores del Club de Autos Clásicos y Especiales de General Pico, con una hermosa muestra. También destacados artistas que acompañaron la presentación”.

En relación a la proyección que se efectuó sobre el municipio, detalló: “Vivimos distintos momentos de una localidad que no para de crecer, no solo en cantidad de habitantes, sino en calidad, en prestación de servicios y en su referencia en el norte pampeano”.

“Es una ciudad a la que le agradezco todo, es mi lugar y es por eso que con mucho aprecio asumo esta responsabilidad enorme que es conducirla. Festejamos estos 120 años con emoción, hay mucha gente que tiene sueños por cumplir y tenemos que seguir trabajando para que eso sea posible”, concluyó la mandataria local.