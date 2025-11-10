La Pampa decretó jornada no laborable en General Pico por el 120° aniversario

En el marco del 120° aniversario de General Pico, la Municipalidad anunció cambios en la prestación de servicios públicos para este martes 11, jornada que fue decretada no laborable para la administración pública provincial y municipal. La medida impactará de manera directa en distintos sectores y busca facilitar la participación de la comunidad en las actividades oficiales.

El municipio confirmó que la recolección de residuos quedará completamente suspendida durante el feriado. También permanecerán cerradas las dos estaciones de transferencia ubicadas sobre la Avenida Circunvalación: tanto la correspondiente a calle 44 como la situada en calle 211 y Avenida Circunvalación Juan La Gioiosa. Ambas retomarán su funcionamiento habitual el miércoles 12, al igual que el servicio de recolección.

A diferencia de estos sectores, el Cementerio municipal sí estará disponible para visitas, aunque bajo un esquema especial. La Secretaría de Obras Públicas detalló que funcionará en horario reducido y dividido en dos turnos: de 9 a 13 por la mañana y de 15 a 18 por la tarde.

La decisión se enmarca en el decreto provincial 2439/25, firmado por el gobernador Sergio Ziliotto, que declaró no laborable la jornada para los trabajadores de la Administración Pública Provincial con prestación de servicios en General Pico. La normativa acompaña la resolución municipal 3325 rubricada por la intendenta Fernanda Alonso, que estableció la medida con el objetivo de garantizar que los vecinos puedan sumarse a los actos y celebraciones conmemorativas del aniversario de la ciudad.