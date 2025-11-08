Mauricio Mayer, Miguel Cané y Eduardo Castex organizan en conjunto capacitación manejo de máquinas viales

Mauricio Mayer, Eduardo Castex y Miguel Cané se unieron para organizar una capacitación para la operación de máquinas viales. «Antes lo hacía Nación, pero cuando asumió Milei se cortó todo», señaló el intendente Juan Krank. Entre los 20 que asisten al curso hay una mujer, Ivana Zigler, que obtendrá el certificado el 28 de noviembre próximo.

Tres municipios del norte pampeano se unieron para darle forma a una iniciativa que se viene desarrollando con éxito desde hace cinco meses. Mauricio Mayer, Eduardo Castex y Miguel Cané pusieron en marcha un programa de formación profesional destinado a maquinistas de equipos viales.

Juan Krank, intendente de Mauricio Mayer, resaltó que la tarea de capacitar al personal municipal para la operación de máquinas viales es fundamental. “Nosotros tenemos 400 kilómetros de caminos vecinales que mantener. Las máquinas trabajan las 24 horas, no paran nunca”, resumió el jefe comunal.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, Krank puso de manifiesto una situación crítica que se generó tras la asunción del nuevo presidente, en 2023. “Antes estos cursos los organizaba y los llevaba adelante Nación, pero desde que asumió Milei se terminó todo”, indicó el jefe comunal.

La falta de personal para llevar adelante estas tareas, que son clave para el desarrollo territorial, la conexión y la producción agrícola, movilizó a los intendentes de estas tres localidades a tomar la decisión de organizar un curso con ese objetivo.

“Sabíamos que un experto en el tema, de Pehuajó, estaba dando cursos y se nos ocurrió que podíamos contactarlo para que formara profesionalmente a nuestros empleados municipales. Como Castex y Cané tienen el mismo problema, se unieron a nosotros y así se hizo posible esta iniciativa”, señaló Krank.

El municipio de Mayer pone las máquinas a disposición para que se realice el curso: una retroexcavadora y tres champions. También aporta el lugar: el Cumelén de su localidad. Castex y Cané, por su lado, se hacen cargo de la comida y del pago al docente.

Una mujer, entre las operadoras

La capacitación tiene un enfoque amplio, dado que no se limita a la operación de las máquinas, sino que también incluye aspectos vinculados con la seguridad y el mantenimiento. Se trata de cuestiones clave en el manejo de estos costosos equipos, porque por un lado hay que garantizar la integridad de las personas que las manejan, y, por otro, evitar que alguna negligencia provoque daños mecánicos.

De este curso, que se lleva adelante todos los viernes desde hace cinco meses y culminará el 28 de noviembre, toman parte 15 trabajadores de Castex, dos de Cané y tres de Mayer. Una de las protagonistas locales es una mujer, Ivana Zigler, trabajadora municipal de Mauricio Mayer.

Esta es una demostración de que esta tarea, que antes estaba reservada para los hombres, ahora también es llevada adelante por las mujeres. El sector vial, uno de los más masculinizados dentro de la obra pública, ya tiene en La Pampa sus primeras operarias mujeres y la tendencia sigue en alza.

“Ivana es mi esposa y siempre le interesaron estos temas. Ha hecho muchos cursos y ahora está muy entusiasmada con este”, resaltó Krank.