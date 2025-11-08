Telebingo Pampeano lanza sorteo Extraordinario de Fin de Año con premios millonarios

El tradicional sorteo Extraordinario de Fin de Año de Telebingo Pampeano se realizará el domingo 28 de diciembre, será transmitido en vivo por la TVPP y redes sociales. Habrá premios millonarios en cada una de las series, distintas modalidades en el super pozo y, si se adquieren antes los cartones, se podrá participar de sorteos anticipados desde el próximo 30 de noviembre.

La primera serie (color rojo) tiene un costo de $ 6.000, sortea líneas de $ 180.000, bingos de $ 700.000 y de $ 6.000.000. A este premio se sumará el 20% del pozo acumulado a bolilla 41, más super pozo a bolilla 10 o 12 o bien sale o sale de $ 1.000.000.

Los cartones de la segunda serie (color verde) tienen un valor de $ 9.000, con líneas de $ 300.000; bingos de $1.100.000 y de $ 9.000.000, el 30% del pozo acumulado a bolilla 41, además del super pozo a bolilla 10 o 12 o bien sale o sale de $ 1.500.000.

Finalmente, los cupones de la tercera serie (color amarillo) el costo es de $ 15.000, con líneas de $ 500.000, bingos de $ 2.000.000 y de $ 16.000.000, además del pozo acumulado a bolilla 41 y el super pozo a bolilla 10 o 12 o bien sale o sale de $ 2.500.000.

La propuesta es aún más atractiva por los sorteos anticipados programados para el 30/11, 07/12 y 14/12 con dos extracciones por domingo y premios de $ 200.000 a cada ganador/a.

Telebingo Pampeano es un juego oficial que comercializa la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS) desde hace más de 24 años, cuyas utilidades tienen destino social porque son distribuidas trimestralmente entre organismos como el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, el Fondo Provincial Educativo, la Secretaría de Asuntos Municipales, el Ministerio de la Producción, SEMPRE y el Servicio de Previsión Social.

Para mayor información, consultar en el link www.isslapampa.gob.ar/dafas-2/, en el Facebook de Telebingo Pampeano o el Instagram de DAFAS La Pampa.