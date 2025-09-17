Kroneberger defiende la tarifa diferencial de gas por zona fría que incluye a La Pampa

El senador nacional, Daniel Kroneberger señaló que de ninguna manera vamos a avalar que en el Presupuesto 2026 se elimine la garantía legal de las tarifas diferenciales en la zona fría y quede a discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional.

Kroneberger señaló como antecedentes el debate en la ley bases donde oportunamente se intentó achicar, y hasta eliminar el régimen de descuentos de Zona Fría aprobado en 2021. En esta oportunidad aparece el intento más serio porque se busca derogar una ley a través de otra ley.

El descuento de Zona Fría no se financia con recursos del presupuesto nacional y por lo tanto no genera déficit. Durante todos estos años el Fondo Fiduciario para el subsidio de tarifa de gas fue superavitario.

Con estos cambios, el Gobierno quita la obligatoriedad legal de los descuentos por Zona Fría y por Patagonia, y pasa a decidir discrecionalmente si mantiene algún beneficio y en qué medida.

En la práctica, los usuarios de La Pampa (que entraban tanto por Zona Fría como por el régimen patagónico) pierden la protección de ley que aseguraba tarifas más bajas, quedando todo sujeto a la decisión del Poder Ejecutivo de turno.

Desde La Pampa vamos a defender con firmeza los derechos que tanto nos costo conseguir y a exigir que se respete la vigencia de un régimen que reconoce las particularidades de nuestra región. No se trata de números fríos en un presupuesto: se trata de la vida diaria de miles de familias, jubilados, trabajadores y comerciantes que necesitan la vigencia de los beneficios por zona fría.