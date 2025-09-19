Fatal accidente en las Altas Cumbres. Un muerto tras caer 40 metros por un barranco

Un vehículo protagonizó este viernes un terrible despiste fatal a la altura del kilómetro 26 del Camino de las Altas Cumbres, en el Paraje Río de los Sauces.

Según informó a Cadena 3 el comisario Víctor Pereyra, el siniestro fue detectado por un móvil de la Policía Caminera durante un patrullaje en la zona.

Los efectivos observaron un guardarrail destruido y, al inspeccionar el área, encontraron ropa y un bolso pertenecientes a una persona. Al descender unos 40 metros por el barranco, hallaron el cuerpo de un hombre mayor que, según las primeras investigaciones, fue despedido del vehículo tras impactar contra una base rocosa. El vehículo continuó su descenso por el barranco, recorriendo unos 150 metros adicionales.

Pereyra aclaró que las condiciones climáticas eran óptimas, sin niebla ni lluvia, lo que descarta factores meteorológicos como causa del accidente. Actualmente, un equipo especializado trabaja en el lugar para recuperar el vehículo, identificar sus características y obtener la documentación del conductor fallecido.

El tramo de la Ruta Provincial 34 permanece habilitado, y las autoridades continúan las labores de rastreo para descartar la presencia de otras víctimas. Las causas del accidente aún están bajo investigación.

En el lugar trabajaron además personal de la Departamental San Alberto, el DUAR, ETAC y Bomberos.