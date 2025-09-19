Esta vigente la temporada de veda en la Reserva Natural Urbana

La Municipalidad de General Pico informa a la comunidad que rige la temporada de veda para la pesca de pejerrey en la Reserva Natural Urbana, hasta el 30 de noviembre inclusive. La medida tiene como objetivo proteger a esta especie durante su período de mayor actividad reproductiva.

En ese sentido, se comunica que solo se puede realizar esta práctica los días viernes, sábado, domingo y feriados nacionales, siempre respetando el límite máximo de piezas a extraer por pescador o pescadora y por día, que es de 25. Además, la jornada deberá coincidir estrictamente con las horas de luz solar, con las siguientes modalidades permitidas:

-Con carnada natural, empleando líneas de no más de tres anzuelos, los cuáles no deben tener una abertura menor a 0.90 centímetros.

-Spinning: aplicando un señuelo artificial de cualquier tipo.

-Mosca o fly cast: usando un señuelo con esta misma denominación.

Vale aclarar que sí está habilitada la pesca de carpa durante todo el año, sin límite de cantidad ni tamaño.