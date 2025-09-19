Los pampeanos votaron conta el veto a los ATN

Los tres representantes de la provincia de La Pampa en el Senado de la Nación argentina, Daniel Pablo Bensussán, Victoria Huala y Daniel Kroneberger, coincidieron con sus votos en rechazo al veto presidencial al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Previo a la sesión, Bensussán confirmó -vía redes sociales- su postura ante la medida tomada por el presidente Javier Milei y aseguraba que votaría en rechazó del veto, teniendo un fuerte discurso en el recinto: «Le falta compresión de texto o miente» porque, a su criterio, con el veto «quiere hacer creer que las provincias» usen los fondos de ATN para gastos corrientes.

«En ninguna ley se cambia el criterio del uso de recursos. Este proyecto no altera el equilibrio fiscal, se distribuye lo que se recauda. Lo que pedimos es la distribución. El Gobierno sigue con mentiras, confundiendo a la sociedad. Déjense de joder y empiecen a gobernar para todos los argentinos», enfatizó Bensusán.

Por su parte, el radical Daniel Kroneberger aseguró en sus redes sociales que votó contra el veto porque quiere «un país plural, donde el equilibrio fiscal se construya sobre bases sólidas y equitativas, y no sobre la subordinación de las provincias».

«Con esta ley afirmamos que no hay lugar para privilegios ni discrecionalidad: los recursos de todos los argentinos deben distribuirse con transparencia y justicia», remarcó el legislador pampeano.

Rechazamos el veto presidencial a la Ley de ATN. Queremos un país plural, donde el equilibrio fiscal se construya sobre bases sólidas y equitativas, y no sobre la subordinación de las provincias. — Daniel Kroneberger (@Dkroneberger) September 18, 2025

La sorpresa del día fue el voto de la senadora por el PRO, Victoria Huala, ya que su postura estaba en duda por tratarse de una socia política de la alianza La Libertad Avanza en la provicia, declinando esas sopecha al votar de la misma manera que Bensussán y Kroneberger