Nuevo Centro Integral de Rehabilitación en Miguel Riglos

Se inauguró el Centro Integral de Rehabilitación en Miguel Riglos, cuyas modernas instalaciones fueron diseñadas y pensadas para la atención de la demanda de toda la región. El acto inaugural contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, su par de Salud, Mario Kohan, el diputado nacional Ariel Rauschenberger, la secretaria de Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie, el secretario de Turismo, Saúl Etcheveste, los diputados provinciales Federico Ortíz, Hernán Pérez Araujo y Espartaco Marín, el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar, de Salud, Gustavo Vera, de Políticas Sociales, Javier Weiz y de Salud Comunitaria, Cintia Zalabardo. Las autoridades fueron recibidas por el intendente anfitrión Lautaro Descalzo.

El Centro cuenta con dos piletas de natación cubiertas, una semiolímpica para competencias deportivas y una de rehabilitación. El edificio también tiene infraestructura gastronómica, consultorios médicos y de rehabilitación para distintas patologías.

En contacto con la Agencia Provincial de Noticias, Almudévar no dudó en señalar que esta obra “cambiará la perspectiva de la salud y el deporte, no solo de esta localidad, sino de la región y de la Provincia. Se desarrollarán programas relacionados con la natación, como el Plan Provincial de Natación, como competencias provinciales. De acá van a surgir nadadores y va a surgir mucha gente que va a utilizar la natación como un estilo de vida, al deporte”.

“Muy contentos de estar presentes en esta inauguración. Se trata de un espacio que cuenta con un natatorio climatizado, consultorios y áreas especialmente diseñadas para promover el deporte, la salud y la integración.

Este nuevo Centro reafirma el compromiso con el bienestar y la calidad de vida de las familias pampeanas “, adhirió el ministro de Salud, Mario Rubén Kohan

Esfuerzo integrado

Las gestiones para iniciar la obra fueron llevadas adelante durante la intendencia del actual diputado provincial Federico Ortíz. Al respecto, el legislador expresó el agradecimiento “al gobernador Sergio Ziliotto, con toda la gente, porque es una obra maravillosa, de mucho impacto en toda la región, que brinda muchísimo servicio y, como decíamos hoy, nos marca con hechos las diferencias que tenemos de lo que nosotros apreciamos a la gente y que nos brindamos a la gente”.

Finalmente, el intendente Descalzo dijo que esta es “una obra muy esperada, por toda la zona, por toda la región. Un sueño hecho realidad, un lugar con consultorios médicos, con piletas climatizadas, con restaurant, con una sala de spa. La verdad, es un sueño para todos los riglenses y muy contento de estar hoy inaugurándola”.