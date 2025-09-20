General Pico será sede del Festival FUA!, con cultura urbana y música en vivo

El calendario cultural de La Pampa suma una nueva cita con la llegada del Festival Itinerante FUA! a General Pico. La tercera edición del evento se desarrollará el domingo 21 de septiembre, de 17 a 21 horas, en el Skate Park de calles 24 y 21, transformando el espacio público en un punto de encuentro para la cultura emergente y la comunidad.

El festival, que ya recorrió otras localidades pampeanas, se consolida como una plataforma urbana, diversa y participativa, que combina música, danza, deportes y expresiones artísticas contemporáneas.

En esta oportunidad, se dispondrán dos escenarios con propuestas complementarias:

Escenario 1 – Cultura Emergente: New Gen (baile urbano), Graffiti (artistas urbanos), torneo de vóley, concurso “mejor outfit”, Jonas (baile) y la presentación “Talento de barrio” (baile).



Escenario 2 – Música en vivo: 5pa2, Efecto Nhossi (Joaquín Gaite) y La Banda Fina.

Desde la organización invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta jornada gratuita que busca reunir a artistas emergentes con el público local, promoviendo la identidad cultural pampeana y la creatividad en crecimiento.

El Festival FUA! es impulsado por el Gobierno de La Pampa, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Municipalidad de General Pico, y forma parte de la agenda de actividades culturales y recreativas que atraviesan la provincia de este a oeste y de norte a sur.