LALCEC convoca a una nueva caminata para concientizar sobre el cáncer de mama

En el marco de la campaña internacional “Octubre Rosa”, la filial de LALCEC General Pico anunció la realización de una nueva edición de la caminata “Juntos por la vida”, una iniciativa que año tras año convoca a cientos de personas en una jornada de concientización sobre el cáncer de mama.

El evento tendrá lugar el domingo 5 de octubre y comenzará a las 10:00 horas, con punto de partida en la Municipalidad de General Pico. Desde allí, los participantes recorrerán la ciudad hasta llegar a la Terminal de Ómnibus, en un trayecto simbólico que busca visibilizar la lucha contra una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial.

Organizada por la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer, la caminata promueve un mensaje claro: la detección precoz salva vidas. Por eso, se invita a toda la comunidad piquense y de localidades vecinas a sumarse, llevando alguna prenda de color rosa, emblema de esta causa.

La actividad cuenta con el respaldo de la Municipalidad de General Pico, la obra social Sempre y la emisora local FM Alegría 101.7 MHz, lo que refuerza el compromiso colectivo con la salud pública y la prevención.

Desde LALCEC remarcan que, más allá del gesto simbólico, esta caminata representa un llamado a la acción: realizarse controles periódicos, acompañar a quienes transitan la enfermedad y fortalecer redes de apoyo en la comunidad.