El Gobierno suspendió las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre

En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno nacional dispuso suspender las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre.

La medida busca generar una mayor oferta de dólares luego de varios días de suba que llevaron la cotización oficial a $1515 y le provocaron pérdidas de casi 1000 millones en las reservas del BCRA.

La medida fue anunciada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, anticipó el funcionario.