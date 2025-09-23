Anunciaron la 13° Expo Vivero 2025 en el Jardín Botánico Provincial en Toay

El Ministerio de la Producción y el Municipio de Toay, anunciaron la 13° Expo Vivero 2025. La misma se realizará los días 11 y 12 de octubre próximo, en el Jardín Botánico Provincial ubicado en la localidad de Toay, Avda Perón y Chimango.

Contará, como en otras ediciones, con la participación de viveristas, emprendedores y de los Viveros Forestales Provinciales, con el objetivo de revalorizar y visibilizar la producción local. Los stand expondrán diferentes especies de plantas tanto nativas como exóticas, entre ellas especies ornamentales, cítricos, de arbolado, hortícolas, etc; como también accesorios de jardín.

Se trata de un evento destinado a toda la familia, con entrada libre y gratuita, donde además de comprar plantas, se podrá disfrutar de espectáculos de diferentes artistas pampeanos y patio de comidas con Food Tracks, en un entorno único y natural.

No estará permitido ingresar con mascotas, pelotas, bicicletas, ni fumar dentro del predio, con el fin de resguardar el ambiente natural. Las puertas estarán abiertas el sábado 11 de octubre de 12:00 a 20:00 y el domingo 12, de 10:00 a 20:00.

La convocatoria de hoy a este evento estuvo a cargo de la ministra de la Producción, Fernanda González, acompañada por el intendente de Toay, Ariel Rojas, el director General de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón y el director de Fauna, Federico Pellizari.

La ministra en esta oportunidad destacó que “se trata de una de las exposiciones más importantes de la Provincia, con mucha concurrencia de público en cada edición”.

Y remarcó que dicho evento se realiza “siempre pensando en tener un fin de semana de disfrute para la familia pampeana, también de visibilizar el trabajo que se realiza durante todo el año para que esté en estas condiciones, sobre todo porque se trata de un lugar tan representativo del bosque pampeano, al cual -aclaró-, pueden venir a visitarlo durante todo el año, tanto escuelas como las familias en general”.

Por su parte el intendente de Toay, señaló que es “muy bueno poder estar invitando una vez más a toda la población a que se acerque a esta actividad que forma parte de la agenda de eventos de la Provincia”. Y remarcó que se trata de “una linda conjunción de objetivos, donde los viveristas pueden vender, también los gastronómicos, las familias pueden disfrutar de musicales y todo gratuito, un predio que ofrece muchas bondades, con lo cual es una muy linda propuesta a la que los convocamos”.

Agradeció al Gobierno provincial “por seguir apoyando a este tipo de eventos para toda la familia y al desarrollo de la producción y de la cultura”. Mientras que el director de Recursos Naturales, sostuvo que “es un desafío importante para el Ministerio “porque se convoca un número importante de gente, el año pasado pasaron por la Expo más de 33 mil personas, con lo cual se requiere de una logística y una organización importante para llevarla a cabo”. Para cerrar adelantó que hasta el momento hay inscriptos alrededor de 50 viveristas, “pero todavía pueden hacerlo durante una semana más”.

Para más información comunicarse con el Jardín Botánico Provincial al celular: 2954- 292441