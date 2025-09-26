Convocan a marchas en General Pico y Santa Rosa por el triple femicidio de Florencio Varela

Organizaciones sociales y políticas pampeanas llamaron a movilizarse este sábado en Santa Rosa y General Pico para exigir justicia por el brutal triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido en Florencio Varela la semana pasada y cuyos cuerpos fueron encontrados el miércoles.

Bajo la consigna “No hay víctimas ni buenas ni malas, hay femicidios”, la agrupación Pan y Rosas expresó: “Más que pasarnos tres pueblos, nos quedamos cortas. Convirtamos el dolor y la bronca en manifestación y organización”.

En Santa Rosa, la convocatoria será a partir de las 17 en la Plaza San Martín. En General Pico, en tanto, la concentración está prevista desde las 16 en la misma plaza, organizada por la Asamblea de Mujeres y Disidencias.

Desde Pan y Rosas denunciaron la demora en la búsqueda de las jóvenes: “Las chicas fueron vistas por última vez el viernes por la noche. Familiares, amigos y vecinos vienen reclamando hace días en la calle exigiendo respuestas del Estado. La Policía Bonaerense tardó 48 horas en empezar a buscarlas y no se activó la alerta Sofía”.

Mientras tanto, los cuatro acusados por los femicidios —Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)— se negaron a declarar este jueves.

El fiscal de la causa ordenó que los dos hombres y las dos mujeres permanezcan detenidos bajo la imputación de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.