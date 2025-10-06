General Pico avanza con obras de pavimentación en el barrio Ranqueles

La Municipalidad de General Pico continúa ejecutando obras de pavimentación en el barrio Ranqueles, en el sector comprendido entre las calles 23 y 25 y de 36 a 40. La intendenta Fernanda Alonso recorrió la zona para supervisar los trabajos y dialogar con los vecinos sobre el avance de las tareas, que se financian íntegramente con recursos municipales.

Las obras incluyen la reparación de cordones cuneta, el emparejamiento de las calles, la imprimación y la posterior colocación de la carpeta asfáltica. Desde el municipio destacaron que se trata de una intervención clave para mejorar la seguridad vial, reducir la siniestralidad y optimizar el escurrimiento del agua durante las lluvias.

El presidente del Organismo Descentralizado de Planta de Asfalto, Diego Garro, explicó que el proyecto forma parte de la planificación prevista en el Presupuesto 2025.

“Estas acciones son producto de una planificación local y se concretan gracias a la inversión de recursos propios del municipio”, señaló el funcionario.

Garro subrayó además el impacto positivo que tendrá en el barrio, donde muchas calles aún eran de tierra. “Es una obra muy significativa para los vecinos de este sector. Con estas mejoras buscamos seguir elevando la calidad de vida de la comunidad piquense”, sostuvo.

Según se informó, las tareas de pavimentación se extenderán próximamente a otras zonas de la ciudad. En una nueva etapa, se trabajará sobre el tramo comprendido entre Avenida San Martín y calle 24, y de 107 a 115, también con financiamiento municipal.

“General Pico está en constante crecimiento y eso nos exige acompañar con infraestructura. Poder concretar obras con fondos propios refleja una gestión ordenada y el compromiso de garantizar que cada barrio se desarrolle con las mismas oportunidades”, concluyó Garro.