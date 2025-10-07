Un policía fue hallado muerto en su departamento tras una denuncia por violencia de género en Santa Rosa

Un efectivo de la fuerza fue hallado muerto con un disparo en su departamento de la ciudad de Santa Rosa, poco después de que se alertara a las autoridades sobre una supuesta agresión a su pareja.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió este martes, alrededor de las 16.30, en un complejo de departamentos ubicado en Plumerillo al 700, en el norte de la capital provincial.

El llamado al CECOM y la intervención policial

Todo comenzó cuando un hombre se comunicó con el Centro de Control, Comando y Comunicaciones (CECOM) para informar que había agredido a su pareja. Minutos más tarde, móviles de la Seccional Primera llegaron al lugar.

Fuera del predio, los efectivos encontraron a una mujer de 26 años, domiciliada en Guatraché, quien relató que había mantenido una fuerte discusión con su pareja, un empleado policial de la Seccional Tercera de Santa Rosa.

El hallazgo

Al intentar entrevistarse con el efectivo dentro del departamento número 19, los policías no obtuvieron respuesta. Tras forzar la puerta, uno de ellos advirtió que una de las habitaciones estaba entreabierta y que en el interior había un charco de sangre.

Al ingresar, los agentes encontraron al uniformado tendido en el piso, con una herida de bala en el rostro y una vaina servida sobre su cuerpo. Según las primeras observaciones, no se halló el arma de fuego en la escena.

De inmediato se convocó al Servicio de Emergencias Médicas (SEM), cuyo profesional, el doctor Daniel Rengifo, constató el fallecimiento del efectivo en el lugar. La mujer y su hijo, un bebé de 10 meses, fueron trasladados por precaución para recibir asistencia.

Investigación y peritajes

Al departamento concurrieron rápidamente autoridades judiciales y policiales. Participaron en el operativo la fiscala Verónica Paggi y el fiscal Marcos Sacco, además de representantes de la Unidad Regional I y de la Agencia de Investigación Científica (AIC), que quedó a cargo de las pericias.

Las tareas se centraron en la recolección de muestras, el levantamiento de rastros y la reconstrucción de los últimos minutos del efectivo, con el objetivo de determinar si se trató de un suicidio o de otra circunstancia.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa de investigación preliminar, y las autoridades mantienen reserva sobre la identidad del policía fallecido hasta tanto se notifique formalmente a su familia.