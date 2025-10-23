Comienza el Festival de Música en El Viejo Galpón

La Municipalidad de General Pico desarrollará, desde hoy y hasta el sábado el Festival de Música en El Viejo Galpón. Esta iniciativa propone acercar al público conciertos de Coro, Banda y Orquestas sinfónicas, con un extenso repertorio que se desplegará a lo largo de las tres jornadas.

En su décima edición, el otrora Festival de Vientos, Cuerdas y Percusión evoluciona en concepto y proyección, adoptando un nuevo nombre y reflejando la diversidad de lenguajes musicales presentes en cada edición como así también el crecimiento sostenido del evento a nivel regional y nacional.

Tras el inicio del Seminario de Luthería “Proyecto Amigo” que se organizó conjuntamente con Yamaha Music Argentina, este jueves 23 dará comienzo el cronograma de actividades musicales con el concierto inaugural de la mano de la Orquesta Sinfónica de General Pico, acompañada en esta oportunidad, por los solistas Nicolás Ledesma y Emiliano Barri.



Cronograma



-Viernes 24, a las 21:00: Presentación del Coro del Festival, bajo la dirección de Analía Miranda y Concierto de la Banda Sinfónica de La Pampa.

-Sábado 25, a las 18.00: Cierre a cargo de la Orquesta del Festival (formada por participantes y docentes).

Quienes deseen asistir el día jueves, pueden adquirir sus entradas a través del siguiente link: https://planetaentrada.com/ORQUESTA-SINFONICA—23-OCT—GRAL-PICO/

Para las demás jornadas, la asistencia es libre y gratuita y los tickets deben retirarse dos horas antes en El Viejo Galpón.