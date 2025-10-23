Comienza la recta final de la campaña electoral. Mañana a las 8 comienza la veda

El próximo domingo 26 de octubre, 304.693 pampeanos están habilitados para votar. Entre ellos, 8.769 jóvenes de 16 y 17 años, de ellos 4.350 son mujeres y 4.419 varones que debutarán en las urnas. Además en el padrón figuran 405 personas mayores de 104 años.

Este domingo los pampeanos eligen los representantes que ocuparán las tres bancas en juego en la Cámara de Diputados de la Nación.

El padrón definitivo de La Pampa para las elecciones de este domingo 26 de octubre asciende a 304.693 personas, de las cuales 153.883 son mujeres, 150.802 hombres y 8 no binarios.

Los jóvenes que habilitados para votar por primera vez suman 8.769 que tienen entre entre 16 y 17 años.

La campaña fue distinta a otras oportunidades y no se vieron modalidades de otros años, por ejemplo mesas en el centro de la ciudad promocionando los candidatos, salvo alguna excepción, centros de información barrial o caravanas de cierre. Los cierres se centraron en reuniones de los candidatos con los dirigentes. El justicialismo lo hizo en la Unidad Básica de calle 17 y organizado por el NEP, mientras que el radicalismo lo hizo en el Comité de la calle 30. Los libertarios no hicieron cierre en esta ciudad como tampoco los candidatos de la izquierda.

El domingo se vota de 8 a 18 en 22 escuelas en General Pico.