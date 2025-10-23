Locales

El lunes comienza la semana «Estudia en Pico»

Daniel Depaulo

La Municipalidad de General Pico, de forma conjunta con el Foro de Educación Superior, desarrollará la semana “Estudiá en Pico”, destinada a estudiantes del último año del nivel secundario y público en general. La misma tendrá lugar desde el 27 al 30 de octubre, a partir de las 18:30 horas, en MEDANO.

Podrán asistir a distintos talleres de información sobre carreras universitarias, terciarias, de formación profesional como así también interiorizarse sobre distintas modalidades de cursado, conocimientos digitales, requisitos para ingresar a campus, inscripciones, formularios para acceder a becas y acompañamiento institucional.

Para ello, se estableció un cronograma a fin de conocer las alternativas antes propuestas, a fin de fortalecer la autoconfianza al avanzar a la siguiente etapa estudiantil.

Cabe resaltar que cada una de las alternativas contará con accesibilidad para jóvenes con movilidad reducida. 

Para obtener más información, las personas interesadas podrán comunicarse al 2302-306848.

Propuestas

Lunes 27/10: Estudiá en la UNLPAM: taller de socialización de experiencias estudiantiles y mitos sobre la educación superior. 

Martes 28/10: Estudiá a Distancia: oportunidades, herramientas y flexibilidad para estudiar online. Univ. Siglo 21 – Univ. Blas Pascal – Centro de Altos Estudios (Univ. De Salta – Belgrano – Fasta).

Miércoles 29/10: Propuestas de Formación Profesional: Subsecretaría Técnico Profesional Ministerio de Educación- Centros Prov. de Formación Profesional de Gral. Pico.

Jueves 30/10: Conocimientos digitales previos al ingreso a estudios de nivel superior (inscripciones – campus).

Comparte esto:

Entradas relacionadas

Locales

El gobierno provincial entregó la nueva cisterna de 5 millones de litros para Pico

Daniel Depaulo
Locales

Comienza el Festival de Música en El Viejo Galpón

Daniel Depaulo