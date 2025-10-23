El lunes comienza la semana «Estudia en Pico»

La Municipalidad de General Pico, de forma conjunta con el Foro de Educación Superior, desarrollará la semana “Estudiá en Pico”, destinada a estudiantes del último año del nivel secundario y público en general. La misma tendrá lugar desde el 27 al 30 de octubre, a partir de las 18:30 horas, en MEDANO.

Podrán asistir a distintos talleres de información sobre carreras universitarias, terciarias, de formación profesional como así también interiorizarse sobre distintas modalidades de cursado, conocimientos digitales, requisitos para ingresar a campus, inscripciones, formularios para acceder a becas y acompañamiento institucional.

Para ello, se estableció un cronograma a fin de conocer las alternativas antes propuestas, a fin de fortalecer la autoconfianza al avanzar a la siguiente etapa estudiantil.

Cabe resaltar que cada una de las alternativas contará con accesibilidad para jóvenes con movilidad reducida.

Para obtener más información, las personas interesadas podrán comunicarse al 2302-306848.

Propuestas

Lunes 27/10: Estudiá en la UNLPAM: taller de socialización de experiencias estudiantiles y mitos sobre la educación superior.

Martes 28/10: Estudiá a Distancia: oportunidades, herramientas y flexibilidad para estudiar online. Univ. Siglo 21 – Univ. Blas Pascal – Centro de Altos Estudios (Univ. De Salta – Belgrano – Fasta).

Miércoles 29/10: Propuestas de Formación Profesional: Subsecretaría Técnico Profesional Ministerio de Educación- Centros Prov. de Formación Profesional de Gral. Pico.

Jueves 30/10: Conocimientos digitales previos al ingreso a estudios de nivel superior (inscripciones – campus).