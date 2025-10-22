Colonia Santa Teresa sede de la Fiesta Provincial de la Cerveza

La 21º edición de la Fiesta Provincial se realizará el 1 de noviembre en Colonia Santa Teresa. El evento que se llena de cultura y tradición, será organizada por la Asociación Descendientes de Alemanes de La Pampa, y propone revivir la riqueza de la colectividad alemana con propuestas culturales y recreativas.

El 1 de noviembre, a partir de las 21:00, el Club Deportivo y Social Colonial de Colonia Santa Teresa se transformará en escenario de una celebración única: la Fiesta Pampeana de la Cerveza, organizada por la Asociación Descendientes de Alemanes de La Pampa.

Declarada Fiesta Provincial en 2010, la jornada propone recrear sobre el territorio de la Provincia la riqueza de la colectividad alemana a través de actividades culturales y recreativas. Más que una fiesta, busca fortalecer la identidad local y fomentar la participación de la comunidad para contribuir a la transmisión generacional de un acervo cultural que continúa latiendo en cada rincón de La Pampa.

La edición 21º de un evento se lleva adelante desde el 2006 en forma consecutiva, con la particularidad que se realiza en sedes rotativas, y las mismas han sido Doblas, Macachín, General Campos, Tomás Manuel de Anchorena, Lonquimay, Eduardo Castex, entre otras.

La presentación se desarrolló esta mañana en el Auditorio del Centro Cultural Provincial MEDASUR, con la presencia del director Provincial de Artística, Jesús Gallego; la subsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz; el intendente de la Colonia Santa Teresa, Raúl Amilcar Weymann; y responsables de la organización, Tania Rasch y Hilario Guinder.

Gallego remarcó la importancia del desarrollo de la fiesta para la región. “Es importante destacar el desarrollo de esta Fiesta, no sólo por el despliegue artístico, sino por todo lo que tiene que ver con el acervo cultural de la localidad. Ahí vamos a estar organizando con todos los integrantes de la Asociación esta fiesta tan tradicional ya itinerante, debido a que es la única Fiesta Provincial que se desarrolla en diferentes localidades. Como nos acostumbra este evento, se podrá disfrutar de espectáculos, orquesta en vivo. Los esperamos a todos”, afirmó.

La jornada contará con una variada propuesta artística y gastronómica, entre los que se destacarán Banda Universo de Coronel Suárez, el Ballet de la Dulce Vida, de Azul; y el grupo local de danza Raíces Alemanas. La fiesta comenzará con el tradicional desfile inaugural con vestimentas típicas alemanas y el simbólico espiche de barril, a cargo de la Asociación de Descendientes de Alemanes de La Pampa. También se podrá disfrutar de comidas típicas alemanas, cerveza artesanal, servicio de cantina y sorteo de mesa servida.