Las llamas consumienron una camioneta que tiraba un carro cargado en la Ruta 35

Un grave incidente vial se registró en la Ruta Nacional 35, entre Winifreda y Santa Rosa, cuando las llamas consumieron totalmente una camioneta que tiraba un carro cargado con una pileta. Todo quedó reducido a cenizas, mientras que los ocupantes salieron ilesos.

El fuego se inició por el recalentamiento de un bolilleros del carro, que trasladaba una pileta de fibra. Las llamas se extendieron con gran rapidez, consumiendo el carro y la carga antes de propagarse a la camioneta.

También llegaron a la banquina consumiendo varios metros de pastos. Intervino personal policial y de Bomberos de Winifreda y Santa Rosa.