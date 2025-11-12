La inflación de octubre fue del 2,3%: el dato interanual es el más bajo desde 2018

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre un incremento del 2,3%, mostrando una leve aceleración respecto del mes previo. Con este resultado, la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 31,3%, mientras que en lo que va de 2025 los precios subieron 24,8%.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que, pese al repunte mensual, el proceso de desinflación se mantiene firme. El titular de la cartera, Luis Caputo, subrayó que la variación interanual continúa marcando una tendencia a la baja y señaló que se trata de la menor tasa anual desde julio de 2018.

“La inflación acumula dieciocho meses consecutivos de desaceleración frente al mismo período del año anterior. La dinámica de precios de los primeros diez meses del año es la más baja para este tramo desde 2017”, afirmó el ministro.

Caputo también indicó que la media móvil de seis meses del índice general cayó a 1,88%, su nivel más bajo desde enero de 2018. “El proceso de desinflación siguió avanzando a pesar de la caída en la demanda de dinero por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal”, agregó. En ese sentido, sostuvo que la estabilidad de precios refleja “la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario”.

Transporte y Vivienda, los rubros que más subieron

Según el informe oficial, las divisiones con mayores aumentos fueron Transporte (3,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la categoría que más incidió en la variación general, salvo en la región patagónica, donde lideró Vivienda y servicios.

Por el contrario, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura mostraron los menores incrementos del mes, ambos con 1,6%.

A nivel de categorías, los precios Estacionales encabezaron las subas con 2,8%, seguidos por los Regulados (2,6%) y el IPC Núcleo (2,2%).

Evolución regional y proyecciones

El informe detalla que las regiones con mayor inflación fueron la Patagonia y el Gran Buenos Aires, ambas con 2,4%, seguidas por Cuyo y la Región Pampeana (2,1%), mientras que el Noreste registró 2,2% y el Noroeste, 2,1%.

El índice de octubre se ubicó apenas por encima del 2,1% de septiembre, lo que consolidó una tendencia ascendente en los últimos cinco meses: 1,5% en mayo, 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre y 2,3% en octubre.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las consultoras habían proyectado un 2,2% para octubre. Para los próximos meses, el consenso anticipa una leve baja: 1,9% en noviembre y 2% en diciembre, con una inflación interanual esperada del 29,6% al cierre de 2025.