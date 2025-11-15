Suspendido por lluvia el Festival Pico Cumple de este sábado. Sigue este domingo en el Paseo Ferroviario

Las condiciones climáticas adversas que se produjeron en esta ciudad en la tarde noche de este sábado hizo que la municipalidad suspenda el Festival Pico Cumple de esta noche, continuando mañana la programación anunciada.

Hasta último momento se esperó para ver si una parte del espectáculo musical se podía concretar, pero finalemnte pasadas las 20,30 se decidió suspender lo programado para esta noche.

El Festival Pico Cumple arrancará mañana a las 16 con emprendedores, artesanos y un variado escenario donde actuarán Ballet Tain Quinan, Laura Gómez Weizz, La Cruzada, Thiago Baronio, Ballet Mishkila, Orquesta Sinfónica de General Pico, Eli Fernández y Julian Oderiz, Elenco Municipal de Danzas y Teatro Comodín y finalmente Nahuel Pennisi y la Orquesta Sonfónica General Pico.