Toda la programación del Festival Pico Cumple de este fin de semana

El Paseo Ferroviario será sede este fin de semana de «Festival Pico Cumple», en el marco del nuevo aniversario de la ciudad. Artesanos, emprendedores, instituciones intermedias y un gran número de artistas son parte de esta fiesta.
PROGRAMACIÓN SABADO 15
19:00 hs. Ballet Tain Quinan
19:15 hs. Laura Gomez Weizz
20:00 hs. La Cruzada
21:00 hs. Thiago Baronio
22:00 hs. Síguelo
23:00 hs. El Loco Amato
PROGRAMACIÓN DOMINGO 16
20:00 hs. Ballet Mishkila.
20:30 hs. Orquesta SInfónica de General Pico – Eli Fernandez y Julián Oderiz
21:00 hs. Ballet Folklórico Municipal
22:00 hs. Orquesta SInfónica de General Pico junto a Nahuel Pennisi .