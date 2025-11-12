Toda la programación del Festival Pico Cumple de este fin de semana

El Paseo Ferroviario será sede este fin de semana de «Festival Pico Cumple», en el marco del nuevo aniversario de la ciudad. Artesanos, emprendedores, instituciones intermedias y un gran número de artistas son parte de esta fiesta.

PROGRAMACIÓN SABADO 15

19:00 hs. Ballet Tain Quinan

19:15 hs. Laura Gomez Weizz

20:00 hs. La Cruzada

21:00 hs. Thiago Baronio

22:00 hs. Síguelo

23:00 hs. El Loco Amato

PROGRAMACIÓN DOMINGO 16

20:00 hs. Ballet Mishkila.

20:30 hs. Orquesta SInfónica de General Pico – Eli Fernandez y Julián Oderiz

21:00 hs. Ballet Folklórico Municipal

22:00 hs. Orquesta SInfónica de General Pico junto a Nahuel Pennisi .