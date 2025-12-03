Una docente identificada como María Natalia Jeanné, oriunda de Victorica, falleció en un vuelco en la ruta provincial 10, a unos 15 kilómetros de Algarrobo del Águila, en dirección a La Humada.

La víctima fatal era docente oriunda de Victorica y vicedirectora de la Escuela Hogar 88 «Maestro Franklin Atencio», de la localidad de La Humada.

La hipótesis es que la conductora, que viajaba sola, perdió el control del vehículo y volcó. No habría participado otro vehículo y no se descarta que se haya descompensado o haber sufrido el rodado una falla técnica.