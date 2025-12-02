Falleció al caer desde un 7° piso

Mauro Pérez Vaquer, un conocido contador que fue funcionario provincial y municipal de Santa Rosa, falleció al caer al vacío desde el septimo piso del edificio Torre Médica, ubicada en el centro de la capital provincial.

La justicia investiga este hecho que en principio se trataría d eun suicidio. El edificio está ubicado en calle Lisandro de la Torre entre Moreno y Garibaldi.

Ocupó varios cargos de responsabilidad en el gobierno provincial y de la municipalidad de Santa Rosa. Fue subcontador general de la provincia durante la gestión de Oscar Mario Jorge, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa durante la intervención de Gustavo Fernández Mendía, síndico del Banco de La Pampa e integrante de Pampetrol. Actualmente, se desempeñaba en el sector privado como contador de Riveiro Construcciones.

Foto: Diariotextual