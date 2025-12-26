El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026

En la primera sesión del Senado con su nueva composición, y tras una jornada cargada de frenéticas negociaciones, el oficialismo logró convertir en ley el Presupuesto 2026, el primero que Javier Milei consigue avalar en sus dos años de gestión.

Para eso, el Gobierno debió aceptar que el texto se votara tal cual llegó de Diputados: sin el capítulo XI, que incluía las derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Así, el proyecto obtuvo 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención.

El oficialismo -que tiene 21 senadores propios junto a su aliado Luis Juez- tuvo acompañamiento de los bloques de la UCR, del PRO y el grueso de las bancadas federales. El peronismo, por su parte, se partió.

En particular, la discusión gira en torno al artículo 30, por el cual se derogan artículos de las leyes de Financiamiento Educativo, de Educación Nacional, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.