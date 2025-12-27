El Gobierno autorizó a Latam operar vuelos domésticos en el Argentina

El Gobierno nacional habilitó formalmente a la empresa Latam Airlines a operar vuelos domésticos e internacionales en la Argentina. La autorización quedó establecida a través de la disposición 46/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que concede nuevos permisos operativos a la compañía de bandera chilena.

Según informó la Secretaría de Transporte, la medida se enmarca en los “acuerdos bilaterales vigentes” entre la Argentina y Chile, y autoriza a la aerolínea a explotar servicios aéreos regulares y no regulares para el transporte de pasajeros y cargas.

La habilitación fue otorgada a partir de una solicitud presentada por la propia empresa. No obstante, desde Latam aclararon que en el corto plazo no tienen previsto ampliar su actividad en el país. “La solicitud aprobada otorga una habilitación regulatoria general para posibles rutas futuras, pero no implica el inicio inmediato de vuelos en ninguna ruta específica”, señalaron desde la compañía.

Latam fue uno de los principales operadores del mercado de cabotaje argentino durante 15 años. Sin embargo, en 2020 anunció el cierre de su operación local y el cese de los vuelos domésticos, en un contexto marcado por conflictos sindicales, restricciones regulatorias y tensiones con empresas estatales, lo que derivó en la salida de unos 1.700 trabajadores.

Pese a ello, la empresa destacó que el nuevo permiso «establece un marco más ágil ante futuras solicitudes», que podrían traducirse en una mayor actividad en el país. En ese sentido, la disposición 47/2025, también publicada este jueves, autoriza formalmente a Latam a operar la ruta Santiago de Chile–Buenos Aires–Río de Janeiro.

La normativa habilita a la compañía a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas en forma combinada entre esas ciudades. Más allá de la autorización formal, la empresa ya venía operando ese servicio.

Desde el Gobierno explicaron que el permiso concede a Latam derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire, lo que permite a las aerolíneas operar vuelos de cabotaje sin limitaciones de rutas o frecuencias. Según Transporte, la medida apunta a fomentar la competencia y avanzar en la liberalización del mercado aerocomercial.

«Estas decisiones se inscriben en la política de Cielos Abiertos, que busca ampliar la conectividad, aumentar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la incorporación de nuevas compañías», señalaron desde la cartera nacional.

Por el momento, Latam mantiene operaciones internacionales desde la Argentina con vuelos desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y Tucumán hacia distintos destinos de la región y Estados Unidos, además de servicios estacionales desde Bariloche y su ruta mensual entre Río Gallegos y las Islas Malvinas.