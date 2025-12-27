Sigue la inscripción al Pro Vida

La Municipalidad de General Pico recuerda que siguen abiertas las inscripciones para la colonia municipal del programa Pro Vida de verano 2026, impulsado por el Gobierno de La Pampa. La propuesta, totalmente gratuita, tendrá lugar desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero en distintas instalaciones.

La iniciativa está destinada a niños, niñas y adolescentes cuyos tutores o tutoras podrán completar el registro a través de www.picoesdeporte.com

Quienes concurren a Ayenhue, niños y niñas de 4 y 5 años, deberán ser inscriptos e inscriptas en la Dirección de Familia, en calle 28 Nº 540, de 7:00 a 13:30.

Durante el desarrollo de esta temporada, las y los asistentes disfrutarán del esparcimiento, el juego y el intercambio con pares a través de diferentes alternativas recreativas, deportivas y natación.

Vale recordar que además se les proporcionará un desayuno al ingreso y una colación al finalizar cada jornada. Ello corresponde al Plan Local de Nutrición establecido por el municipio, en virtud de priorizar una alimentación más saludable acorde a las edades de las y los participantes.

Pro Vida es una política pública sostenida en la provincia de La Pampa desde hace más de treinta años, pensada para el bienestar y desarrollo integral de las infancias y adolescencias.

Espacios asignados

En SOEM, en calle 40 N°1801, podrán asistir las y los niños de 6 a 12 años de los barrios Energía y Progreso, Carlos Berg, e Indios Ranqueles.

Pico Foot Ball Club, situado calle 26 y 109, recibirá a pequeñas y pequeños de Don Bosco, Frank Allan, Federal I, II y III y Pacífico.

Quienes residen en San Etelvino, Roca y Malvinas compartirán esta alternativa veraniega en Costa del Sol, en calle 104 y Ruta N°1.

Del mismo modo, al Parque Recreativo de la Unión Ferroviaria, en Ruta N°1, concurrirán las y los que viven en barrio Sur, El Molino, Este, Costa Brava y Los Horneros.

En el predio que la UOCRA posee en la misma vía provincial, se recepcionarán niños y niñas del Alborada y Rucci. Además, por la tarde, asistirán personas que practican deporte inclusivo.

Así mismo, tendrá lugar en nuestra ciudad la actividad Pico Adolescente, destinada a jóvenes de 13 a 16 años, en las instalaciones de SMATA en Ruta N°1.

Sumado a ello, el programa Ayenhue se dispondrá en el barrio Militar, en 32 entre 1 y 101.