Confirman muerte por botulismo en Santa Rosa. Hay otro caso en investigación. Clausuraron local comercial en Toay

El Ministerio de Salud de La Pampa, a través de la Dirección de Epidemiología, informó este domingo que el Instituto Malbrán confirmó el caso sospechado de botulismo, luego del análisis de las muestras enviadas, tanto en los alimentos como en la paciente afectada.

Este caso se trata de la artista pampeana y referente de los Derechos Humanos, Raquel Pumilla, quien falleció la pasada semana en Santa Rosa.

También se confirmó desde el área Epidemiológica otro caso en la capital provincial que está internada con síntomas de botulismo.

Todos los casos consumieron escabeches en mal estado bajo la marca Juli-Mar, de la localidad de Toay. En este lugar se elaboró el producto, que no contaba con autorización para su fabricaición. La justicia ordenó el allanamiento del lugar, clausura y decomiso de productos.