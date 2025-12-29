Bonificación del 20 por ciento por pago anual de tasas municipales

La Municipalidad de General Pico informa a las y los vecinos que hasta el 31 de enero podrán abonar los 12 períodos de las Tasas por Servicios Municipales del año 2026 con una bonificación especial del 20% sobre el total.

Existen dos opciones para acceder al descuento:

A través del Botón de Pagos del sitio web oficial

https://botondepago.generalpico.gov.ar, donde se hallará una única línea con el descuento del 20% ya aplicado.

También, acercándose a las oficinas municipales ubicadas en calle 11 entre Avenida San Martín y calle 16, de lunes a viernes, de 7:15 a 12:15 horas.

El beneficio permite no sólo un ahorro económico inmediato, sino también una mayor previsibilidad y comodidad, evitando gestiones, vencimientos y posibles intereses mensuales durante todo el año.

Esta iniciativa forma parte de una política orientada a reconocer y acompañar a las y los contribuyentes cumplidores, promoviendo el pago anticipado mediante incentivos concretos y herramientas digitales que agilizan los trámites, optimizan el tiempo y generan un beneficio directo para la economía familiar.