La Pampa está en zona de «peligro extremo» por incendios. Las llamas quemaron más de 83 mil hectáreas en el oeste y sur provincial

El fuego en la provincia de La Pampa que está activo en la zona oeste y sur ya consumieron más de 83 mil hectáreas. Los incendios desatados en el oeste, puntualmente en Santa Isabel, como en el sur en la zona de Jacinto Arauz quemaron vegetación y produjeron muerte de animales.

El director general de Defensa Civil, David García señaló que los brigadistas están trabajando en Jacinto Arauz, donde habían controlado el incendio, pero ayer a la tardecita se dio vuelta el viento y el fuego se pasó a otro sector.

“Lamentablemente estamos encontrando campos que no tienen las picadas, cortafuegos realizadas”, señaló el funcionario del área de Defensa Civil.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego incluyó a La Pampa en zona de “peligro extremo” de incendios forestales. También a las provincias de Mendoza, San Luis, Río Negro y el oeste de Buenos Aires.

Ayer también se registraron incendios en Rucanelo y en el acceso norte de Santa Rosa. El General Pico hubi incendio de pastizales en los últimos días donde trabajaron Bomberos Voluntarios.