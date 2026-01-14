Confirman un caso de Gripe A no autóctono en La Pampa

El Ministerio de Salud de La Pampa aseguró que se trata de una persona que trajo el virus desde España y presentó un cuadro leve. La detección fue realizada por los laboratorios provinciales y confirmada por la ANLIS Malbrán, organismo de referencia a nivel nacional.

El caso de Gripe A se presentó en un hombre de 28 años, proveniente de Barcelona, España, quien cursó la enfermedad de manera leve y sin complicaciones. Actualmente, no se registran cambios en la gravedad habitual de esta enfermedad ni situaciones que generen alarma sanitaria. El Ministerio de Salud provincial tomó todos los recaudos del caso y las medidas de profilaxis pertinentes en el entorno del afectado.

La Influenza A es uno de los virus que circulan cada año y producen la gripe estacional. Su detección forma parte de los controles habituales que se realizan en la provincia para el seguimiento de infecciones respiratorias.

Ante este escenario, se recuerda a la comunidad la importancia de mantener las medidas habituales de cuidado y prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y el uso responsable del sistema de salud.

Asimismo, se recomienda que las personas que integran los grupos priorizados se apliquen la vacuna antigripal anual y completen los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación. Las vacunas son gratuitas, seguras y una herramienta fundamental para prevenir complicaciones.

Ante la aparición de síntomas respiratorios, se aconseja consultar al sistema de salud y evitar el contacto con personas que pertenecen a grupos de riesgo.