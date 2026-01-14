Talleres de educación vial en colonias del Pro Vida

La Municipalidad de General Pico dio inicio a una serie de talleres relacionados a la educación vial, que se desarrollarán durante todo el mes en las distintas colonias del Pro Vida. En esta ocasión, la primera de las jornadas transcurrió el lunes en el predio de la Unión Ferroviaria.

Esta iniciativa busca acercar conocimientos y herramientas sobre la temática para que las y los chicos puedan incorporar ambas cuestiones y ser transmisores de las mismas. También les permite crear hábitos seguros desde temprana edad, indispensables para su vida futura.

En el espacio mencionado, más de 30 niños y niñas de 6 y 7 años participaron de la actividad que estuvo a cargo de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.

Allí se desplegó un parque vial por el que transitaron las y los pequeños, donde en cada esquina del circuito recibieron información y respondieron preguntas vinculadas al recorrido. Asimismo, participaron de juegos orientados a incorporar saberes, los que más tarde socializaron entre sí y con los demás grupos.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; el director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Cristian Viola; la directora de Deportes, Mariela Lera; la jefa del Departamento de Educación Vial, Viviana Prieto y el equipo técnico del área.

Conciencia Ciudadana

Sobre ello, Viviana Prieto comentó: “Como cada año, estamos llevando adelante una campaña de seguridad vial en el Pro Vida, con la misma línea de trabajo que es educar desde los más chicos para prevenir siniestros. Entendemos que lo que incorporan en la infancia se convierte en conductas responsables cuando sean jóvenes y adultos”.

“Con esta propuesta aprenden a respetar a peatones, ciclistas, conductores, a reducir la velocidad y que usar el casco salva vidas. Queremos que comprendan que sus acciones pueden afectar a los demás y que todas y todos somos responsables de cómo nos conducimos en la ciudad”, aclaró.

A modo de balance, la funcionaria contó que todas las iniciativas de esta índole fueron muy exitosas en 2025 y que “continuarán durante 2026”, aseguró.

“Ofrecimos muchas charlas en las escuelas, capacitaciones en otras instituciones, como Corpico y tuvimos gran aceptación con Conductor Designado en varios eventos. Vamos a seguir y reforzar más aún, para que las y los ciudadanos conduzcan mejor, más seguros, que sean responsables y respetuosos en la calle, protegiendo su vida y la de los demás”, finalizó Viviana Prieto.