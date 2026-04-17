Amenazas de estudiantes en La Pampa: el Gobierno se presentó como querellante

El Gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado, solicitó formalmente constituirse como parte querellante en las investigaciones penales iniciadas por amenazas de tiroteos y otros mensajes intimidatorios detectados en establecimientos educativos de distintas localidades de la Provincia.

La presentación fue realizada por el fiscal de Estado subrogante, Araldo Eleno, por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, reforzar las acciones preventivas y garantizar que este tipo de conductas no transcurran sin una consecuencia institucional y judicial.

Desde el Estado provincial se fundamentó la intervención en la necesidad de preservar la seguridad pública, el orden institucional y la normal prestación del servicio educativo, además de garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, conforme a la normativa vigente.

En ese marco, se dispusieron medidas inmediatas de prevención y contención en cada caso detectado, entre ellas la suspensión de actividades escolares cuando la situación lo requirió, la intervención de organismos de protección de derechos y el acompañamiento de equipos técnicos especializados.

Hechos investigados

Uno de los hechos investigados ocurrió en el Colegio República del Salvador de General Pico, donde se detecton pintadas amenazantes y un estudiante de 13 años manipulando una munición.

Ante esta situación, además de la suspensión preventiva de clases, se dio intervención a la Unidad Local de Niñez y Adolescencia. También se solicitaron medidas de resguardo para el menor involucrado, orientadas a la protección integral y al abordaje interdisciplinario.

A partir de la evaluación conjunta realizada por las áreas de Educación, Seguridad y Desarrollo Social y Derechos Humanos, se mostró un escenario de alto riesgo, por lo que se avanzó con medidas urgentes de contención y seguimiento.

Entre ellas se incluye la asistencia terapéutica urgente, supervisión familiar reforzada, control de acceso a elementos peligrosos y la definición de una nueva modalidad de escolarización, a cargo del Ministerio de Educación, con acompañamiento específico.

También se investigan amenazas registradas en otras instituciones educativas de la Provincia: en 25 de Mayo, en General Acha y en Santa Rosa, donde aparecieron mensajes intimidatorios en baños escolares y otros espacios comunes.

Las denuncias fueron radicadas de manera inmediata, activándose la intervención del Poder Judicial, la Fiscalía Penal Juvenil y las áreas competentes del Ejecutivo provincial, con el propósito de que estos hechos sean investigados y tengan las consecuencias correspondientes.

Trabajo articulado y llamado a las familias

El Gobierno provincial recordó que muchos de estos episodios se vinculan a desafíos virales que circularon en redes sociales y reiteró la importancia del acompañamiento de madres, padres y personas adultas responsables.

En ese sentido, se recomienda fortalecer el diálogo con adolescentes sobre la gravedad de estas conductas y sus consecuencias personales, familiares y judiciales.

Asimismo, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía provincial, equipos territoriales y autoridades escolares, continúa profundizando acciones preventivas y de concientización en todo el territorio pampeano, reafirmando que ningún hecho de esta naturaleza quedará sin intervención estatal.