Expo Dinámica suspendida. Dos estudiantes hospitalziados al caer el pórtico de un stand

La Expo Dinámica que se realizaba este fin de semana en el predio de la Universidad Nacional de La Pampa al norte de Santa Rosa sobre la ruta nacional 35 fue suspendida por las condiciones climáticas y el temporal que afectó a Santa Rosa durante la mañana de este viernes.

Durante el temporal se desplomó el pórtico de ingreso de uno de los stand y dos estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa debieron ser hospitalizados con golpes leves.

El predio donde se desarrollaba la Expo Dinámica quedó afectado por la intensa lluvia y el viento produzco algunos destrozos, por lo que se decidió la suspención de la actividad.

Los organizadores están analizando una reprogramación en otra fecha a confirmar en las próximas horas..