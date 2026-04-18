«El Estado con Vos» visitó el barrio Rucci

La Municipalidad de General Pico concretó este viernes una nueva jornada del programa El Estado con Vos en barrio Rucci, con una destacada participación de vecinas y vecinos que se acercaron al SUM del Centro Integrador Comunitario de calle 329 entre 302 y 304 para realizar distintos trámites y consultas.

Durante el encuentro, el área de Rentas brindó asesoramiento sobre tasas municipales, facilitó el pago de obligaciones y la adhesión a planes de regularización. También se ofrecieron servicios correspondientes a Obras Particulares, Cementerio, tramitación gratuita de DNI y atención de la Oficina de Empleo.

En paralelo, funcionó el Punto Verde Móvil, donde la comunidad pudo llevar sus residuos, promoviendo prácticas de cuidado ambiental.

Asimismo, el Centro de Desarrollo Territorial (CDT) atendió consultas e inquietudes, además de informar sobre el acceso a la Tarjeta Social Pilquén.

A su vez, Corpico y distintos organismos provinciales y nacionales, como el IPAV y el INTA, participaron brindando asesoramiento y acompañamiento en diversas gestiones. La propuesta se completó con la presencia del Ministerio de Salud, que a través del Centro de Salud Rucci realizó controles básicos y atención primaria.

Trabajo articulado

La secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Echegaray, dijo: “Estamos presentes en el barrio más grande de la ciudad, en el Rucci, que tiene además la particularidad de que más personas están llegando a partir de la entrega de viviendas pasada y la que tendrá lugar próximamente”.

“La idea siempre de El Estado con Vos es la proximidad, la presencia de la gestión en territorio, resolviendo las cosas de manera más sencilla. No hace falta, en un contexto tan complejo, gastar en un remis o movilizarse, sino que los servicios públicos lleguen a cada sector”, afirmó.

“Estamos contentos de poder ejecutarlo con una planificación anual diversa. La idea es tener cada vez más presencia en diferentes lugares y que las alternativas que nos vienen acompañando, sobre todo la referida al DNI, con gente que viaja desde Santa Rosa predispuesta a trasladarse hasta aquí, puedan sostenerse”, mencionó.

“Vemos además el espacio de salud, donde se están realizando controles odontológicos, entre otros, por lo que valoramos mucho la vinculación que permite concretar esta iniciativa”, señaló.

Explicó que “esto nació desde la necesidad de interpretar cómo podíamos estar presentes con las y los vecinos, entendiendo que hay que escuchar más que decidir. En esa escucha surgió la posibilidad de retomar este programa, que implica mucha articulación y un fuerte trabajo del equipo de la Secretaría de Desarrollo Social”.

“Estamos felices porque da muy buenos resultados: genera tranquilidad, permite gestiones concretas a las familias y resuelve temas pendientes, lo cual es muy importante”, amplió.

Por último, manifestó: “En el año vamos a tener nuevas fechas, siempre vamos dependiendo de coordinar las agendas, no depende solo del municipio, sino también que otras instituciones puedan, así que cuando eso se da, lo proponemos todos los meses para que esté presente en algún punto de la ciudad”.