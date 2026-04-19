Trabajador rural falleció al explotar un tubo de GNC

Un trabajador rural, identificado como Miguel Horacio Rivas, falleció en General Acha en la mañana de este sábado en un establecimiento ubicado sobre la ruta provincial 9, a la altura del kilómetro 295, en jurisdicción de ciudad achense , al sufrir heridas en un grave accidente laboral. La víctima estaba cortando con una amoladora un tubo de GNC, el cual le explotó.

El hecho es investigado por el fiscal Lucas González. Según los primeros datos que surgen de la investigación, otro empleado del establecimiento San Ernesto relató que se encontraba descansando cuando escuchí una explosión. Al acercarse al taller encontró Rivas tendido en el suelo y con varias heridas.

De acuerdo con las primeras pericias, la víctima habría estado cortando un tubo de GNC con una amoladora cuando se produjo la detonación.

Rivas fue trasladado al hospital Padre Ángel Buodo de General Acha, donde fue asistido de urgencia por los profesionales que a pesar de los esfueros realizados no pudieron salvarle la vida.

Foto: gentileza Noticias del Sur