Un hombre quiso separar a dos pitbull que peleaban, lo mordieron y murió desangrado

Un hombre de 65 años murió luego de ser mordido por un perro pitbull. El trágico suceso conmocionó a ciudad de Puerto Madryn. La víctima habría intentado separar a dos perros pitbull de su familia que estaban peleando y fue atacado por uno de los canes.
El hecho ocurrió en las últimas horas en la zona norte de la ciudad de Puerto Madryn, en una vivienda ubicada sobre la calle Thomas Espora, pasadas las 19 horas, según informó el sitio El Chubut.
Los perros, de raza pitbull comenzaron a atacarse entre sí. Dos jóvenes intentaron separarlos, y cuando intervino el hombre mayor, fue mordido gravemente en la pierna izquierda.
Uno de los perros le mordió una pierna, afectando a la arteria femoral, lo que ocasionó una pérdida masiva de sangre y terminó provocando su muerte.
Tras el ataque, el hombre logró ingresar nuevamente a su vivienda, donde se descompensó debido a la gran pérdida de sangre, y falleció.