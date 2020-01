El Gobierno lanza este jueves una moratoria fiscal para aliviar a monotributistas y pymes, que incluirá una quita de hasta 42% de los intereses, condonación total de multas y planes de pago de hasta diez años.

La presentación será en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada y contará con la participación de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero.

Durante la reunión de gabinete económico, que se realiza todos los miércoles en la jefatura de Gabinete, el Gobierno decidió convocar a los medios de comunicación para ofrecer detalles del plan.

La moratoria ofrecerá una quita promedio del 42% sobre el total de las deudas de los contribuyentes que adhieran.

Además, ofrece plazos de hasta 10 años para refinanciar las deudas acumuladas a lo largo de los últimos años.

«Hemos insistido mucho en la reglamentación porque ha habido planes de pago que muchas veces terminan poniendo algunos límites. Se ha trabajado bastante en esto», dijo a Cadena 3 Eduardo Fernández, diputado nacional del Frente de Todos.

Los datos de la AFIP muestran que entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas.

El sector más afectado a lo largo de ese período fueron las micro, pequeñas y medianas empresas: los empleadores con hasta 10 trabajadores explican el 91% del total de empresas afectadas por la crisis.

La moratoria forma parte del programa de recuperación integral impulsado por el Gobierno.

«La importancia de este plan es facilitar que exista una economía regularizada. En el futuro, hay que trabajar en la segmentación y la simplificación. Se va a respetar para que las cuotas caídas también ingresen. La idea es facilitar y reconocer un Stock de deuda que es mas de 400 mil millones con el fisco», expresó.

Durante el primer año, la tasa de interés será fija, del 3% mensual; y luego será variable, por BADLAR.

En los planes de pago vigentes, sin quita porque para ello se requiere una ley del Congreso, la tasa de interés que está cobrando la AFIP es del 2,5% mensual.

Se prevén planes de pago de hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, mientras que en el caso de deudas por aportes y retenciones habrá hasta 60 cuotas.

La inscripción en la moratoria comenzará el 17 de febrero y habrá tiempo hasta el 30 de abril, pero como la primera cuota vencerá el 16 de julio, representará un alivio inmediato para quienes ya tienen planes de pago y se adhieran, ya que tendrán casi seis meses de margen.

El objetivo de la medida es garantizar que los sectores más afectados dejen de caer y comiencen a recuperarse.

El único requisito para entrar en la moratoria será contar con el certificado «MiPyME».

«Este registro presentaba serias dificultades y por eso hay muy pocas pymes acreditadas. Se trabajó para que esto no se rechace y no haya problemas burocráticos. Antes había problemas con las declaraciones juradas pero queremos ser claros que eso no implica una inspección».

En lo que va del año 42.918 de empresas ya hicieron el trámite, por lo que 608 mil firmas figuran en el Registro PyME.

Desde el Gobierno indicaron que los monotributistas que quieran adherirse a la moratoria también deberán tramitar el certificado, pero aclararon que no va a cambiar en nada su categoría frente a la AFIP.