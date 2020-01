La segunda sesión extraordinaria, primera de este año, fue presidida por Daniel López, y estuvieron presentes la totalidad de los integrantes del cuerpo deliberativo quienes aprobaron por unanimidad todos los temas, con la excepción del vinculado con la renovación del contrato de cámaras de vigilancia en la Terminal que se aprobó por mayoría con el rechazo de los concejales opositores.

TARIFA DE TAXIS Y REMISES

Por unanimidad quedó aprobado este punto que establece la autorización del incremento del cuadro tarifario correspondiente a los servicios de Taxi y Remiss para el periodo enero – junio 2020. El aumento refleja el 15.8% en los distintos niveles de aplicación acordado con el sector vinculado.

Argumentando que “la situación económica general, y el desfajase económico financiero provocado por el impacto inflacionario de público conocimiento y consecuentes mayores costos, tornan conveniente la revisión y adecuación de los actuales parámetros tarifarios en un marco de razonabilidad”.

Las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera: la unidad ficha, 1 cada noventa 90 metros a $3,75. Mientras que la bajada de bandera a $ 48,75 y la espera por minuto equivaldrá a 2 unidades fichas a $ 7,50.

El concejal Luis Clauzure, manifestó que “creemos que es un incremento razonable para ambas partes por eso desde el bloque Propuesta Federal vamos a acompañar la actualización del cuadro tarifario”.

Mientras que Alicia Campo, en representación del bloque FreJuPa, estableció, “porque damos cumplimiento a la ordenanza de lo que se tendría que haber aumentado y no se aumentó el año anterior, es que estamos de acuerdo en la actualización del cuadro tarifario.

INCREMENTO LÍMITE DE COMPRAS

El segundo punto tratado, que también fue aprobado por la totalidad de los y las ediles, fue la actualización de los montos para las compras y contrataciones en la esfera de la administración pública, los cuales no se modificaban desde octubre de 2018.

Sin consideraciones en el recinto quedo establecido “que desde el momento de entrada en vigencia de la referida norma, el índice de precios a nivel general ha sufrido incrementos que ameritan una actualización de los límites establecidos; que en consecuencia éste Cuerpo Deliberativo ha tomado como parámetro para evaluar el cambio de éstos índices, usando como fuente de información de la página web del INDEC, índice de precios al consumidor”.

Esto implica un aumento mayor al 50 por ciento, donde habilita la compra directa a la administración pública hasta $ 60.653,00.

La autorización para modificar Ordenanza Nº 118/18, referida a límites de Contrataciones de Obras y Servicios Públicos, también fue aprobada por unanimidad sin consideraciones. Quedando aprobado que se permiten las contrataciones de forma directa hasta $ 639.083,00.

REPARACIÓN MAQUINARIA

En esta sesión extraordinaria también se aprobó por unanimidad y sin consideraciones, por vía de excepción la autorización para la reparación y pago del servicio de dos máquinas topadoras propiedad de la Municipalidad de General Pico; que son fundamentales para el correcto funcionamiento del relleno sanitario.

CONVENIO CÁMARAS DE SEGURIDAD

El quinto punto denominado renovación de convenio con el proveedor De Ambrosio Marcelo iniciado por el departamento de Transporte dependiente de la Secretaria de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura, fue aprobado por mayoría.

El proyecto considera que “que el servicio se viene prestando con anterioridad, desde el año 2014, habiendo resultado muy satisfactoria y teniendo instalada una infraestructura tecnológica que incluye equipos físicos, cableados y accesorios, así como el respectivo software o aplicativos específicos; Que resulta conveniente mantener y dar continuidad a la estructura actual evitando mayores costos y dispensa de tiempo, procurando dar continuidad a una prestación que hace a la seguridad y monitoreo de un sector sensible y de gran afluencia de personas; Que el presente convenio de locación de equipos se celebrará por el término de un año, habiendo iniciado dicho lapso a partir del día 20 de enero de 2020”.

Sobre este punto Marcelo Capellino, del bloque Propuesta Federal adelantó que no acompañarían el proyecto por no proponer un sistema de cámaras propias del Ejecutivo y por no explorar nuevos proveedores.

Mientras que Viola argumentó “que la administración actual se encontró con que la locación de servicio vencía en enero 2020”, plazo insuficiente para una revisión del servicio porque el mismo debe continuar brindándose a la comunidad.

El concejal del FreJuPa aportó que “como explicó el secretario Pildain la renovación será por un año bajo la orden de la intendenta, de que se realicen las gestiones para obtener equipamiento propio y con la intención que este servicio sea prestado por el municipio, y gestionar recursos frente al ministerio pertinente del Gobierno de La Pampa”.

Viola continuó “este bloque acompaña porque está convencido que esta gestión está decidida a variar la prestación de este servicio en particular, y que como confirmó Pildain sino pudiera concretarse, se hará el procedimiento administrativo correspondiente para convocar al resto de los oferentes que puedan presentar la propuesta”.

A su vez Guillermo Coppo, quien también voto negativamente el proyecto, justificó, “resalto las palabras del secretario Pildain, tomo su compromiso de dar una solución definitiva a este caso, que como marcaba el concejal de Propuesta Federal hay una necesidad de un llamado a licitación y darle la posibilidad a los distintos empresarios de la ciudad que puedan prestar el servicio”.

AGUA POTABLE

El sexto punto referido a expedientes referentes a ampliación del servicio de agua potable quedó aprobado por unanimidad sin consideraciones quedando establecido quedando aprobada la ampliación del Servicio de Agua Potable en calle 125 Nº 936 entre 18 y 20” y calle 105 Nº 65 Oeste.

LEY MICAELA

Por unanimidad el concejo Deliberante votó afirmativamente la adhesión a la Ley Provincial Nº 3175 que adhiere a la Ley Nacional Nº 27499 “Ley Micaela”; y por lo tanto, se establece la capacitación obligatoria en género para toda persona que desempeña función pública en la Municipalidad de General Pico.

Frente a este punto Alicia Campo, presidenta del bloque FreJuPa, sostuvo “siempre que tratamos estos puntos me genera desde lo emocional un contrasentido muy fuerte porque significa que no hemos tomado conciencia, si tengo que elaborar una Ley que diga que no me peguen, no me maten, no me violen y me respeten”.

La edil continuó, “vamos a adherir y generar capacitaciones e impulsar un cambio de conciencia. Creo que en todos los ámbitos deben darse estos espacios de capacitaciones y ojalá sea un modelo a seguir en el sistema educativo porque cambiar las formas de pensar tiene que ver con una educación integral”.

Para finalizar Campo estableció, “ojala no tengamos que tratar más estas leyes, por lo pronto, desde el Concejo Deliberante vamos a formar parte de capacitaciones para todo el personal y que podamos incorporar en el día a día el respeto y la igualdad que todos y todas nos merecemos, pido que seamos parte de la transformación de una nueva construcción de pensamiento y de un nuevo comportamiento sociocultural que modifique y erradique definitivamente estas formas de sometimiento que nos matan”.

Mientras que Adriana García, del bloque Propuesta federal, expresó que “cada 26 horas tenemos una muerta, porque las estadísticas lamentablemente en Argentina no acompañan, en 2018 teníamos una muerta cada 36 horas y bajamos ese número a 26”.

“Celebro esta adhesión, me toca en lo más profundo decir que violencia de género nunca más, en ninguno de los poderes, porque Micaela no está, esta su Ley, ojala no tengamos más Micaelas y como mujeres no tengamos que sufrir más el abuso del poder”.