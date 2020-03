Muy tontos tenemos que ser si no entendemos que tenemos que estar en casa

El fiscal general Armando Agüero se refirió al alcance que tiene el decreto de restricción en la circulación en medio de la emergencia sanitaria dispuesta para todo el territorio argentino.

En sus declaraciones, indicó que «hay que asumir la responsabilidad de adoptar medidas preventivas desde una vista colectiva y no individual», y ese compromiso se asume «aceptando las restricciones en la interpretación que son para salvar nuestras vidas y la de las demás».

«La Pampa es una privilegiada, el país en general es un privilegiado (dentro de la situación mundial) si no hacemos las cosas como debemos, porque nos podemos anticipar porque estamos viendo lo que viene; si no hacemos estas cosas, vamos a llorar cuando veamos un video de la cantidad de gente que se muere, muy tontos tenemos que ser si no entendemos que tenemos que estar en casa».