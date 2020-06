El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Juan Pablo Bonino, visitó en su despacho a la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso.

Juan Pablo Bonino visitó la ciudad de General Pico y comentó que “aprovechamos la visita para pasar por el Municipio y poder charlar con la intendenta respecto de cómo está afectando esta situación y cómo se están reabriendo ciertas actividades vinculadas con potenciar y desarrollar todos los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Siempre es un placer venir a visitar a Fernanda, rápidamente nos pusimos de acuerdo en trabajar en diversas líneas que podemos ir implementando en los próximos meses”, sostuvo.

El subsecretario agregó también que se está trabajando en ver cómo readecuar todos los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social en este contexto tan particular.

Consultado por cuáles serían los programas que podrían comenzar a implementarse, Bonino dijo que: “En realidad están bastante supeditados a la habilitación o no de determinadas actividades, hoy también hemos implementado desde el Ministerio el programa PROVIDA con una modalidad especial y particular que es a través de una capacitación virtual, pero el resto de los programas que son generalmente programas en territorio, hoy no se están pudiendo llevar a cabo, si estamos evaluando la posibilidad de que alguno de ellos puedan ser habilitados”.

“Puntualmente uno piensa en lo que tiene que ver con talleres para adolescentes, sabemos que los espacios de cuidado de primera infancia van a depender de la apertura de las clases porque los protocolos en esos lugares son particulares, teniendo en cuenta que estamos hablando de criaturas de 45 días a 3 años, que comen y que tienen que ser cambiados, no obstante considero que hay ciertas actividades que podemos, si es que sostenemos esta situación epidemiológica, podemos ir pensando en ir habilitando”, concluyó Bonino.