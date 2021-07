El ex gobernador de la provincia y líder de la Línea Plural del peronismo pampeano Carlos Alberto Verna, confirmó este sábado que no será candidato en las próximas elecciones legislativas. «No soy candidato, ni tengo candidato y tampoco soy el gran elector», afirmó.

Verna dialogó esta mañana con el reconocido locutor Juan Ramón García a quién como lo hizo hace algunos años le confirmó en la charla amical que mantuvo que no será candidato.

«Tengo cancer, tengo que resolver este problema, y si bien estoy bien, no será candidato» señaló Carlos Verna por FM Alegría 101,7 de General Pico.

Indicó que «no me voy a presentar a ningún cargo mientras tenga esta enfermedad», más alá que reconoció que colaborará en la campaña.

En la charla con Juan Ramón García, el ex gobernador se mostró con buen ánimo, habló de fútbol, dijo que se está cuidando mucho, que no sale de su quinta. «No salgo, no tomo frío, porque no sólo está la pandemia», puntualizó.

Más adelante remarcó que tiene cáncer, que debe resolver y atender dicho problema, y que en la política nadie es impresindible».