Asi funcionarán los servicios municipales este 24 y 25 de diciembre

La Municipalidad de General Pico informa que, con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad, este 24 y 25 de diciembre se presentarán modificaciones en la prestación de algunos servicios públicos.

En este marco, la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos da a conocer que no habrá recolección de residuos domiciliarios en ninguna de las dos jornadas mencionadas.

En el caso de la recolección especial se llevará a cabo en tiempo y forma.

Las estaciones de transferencia ubicadas tanto en calle 44 y Avenida Circunvalación como en calle 211 y Avenida Circunvalación Juan La Gioiosa, funcionarán el miércoles 24, de 8:00 a 13:00, mientras que el jueves 25 permanecerán cerradas.

Cementerio

En tanto, desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que el Cementerio municipal abrirá el miércoles 24, de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00. El jueves 25 estará cerrado.