Medanito: los diputados recibieron el cumplimiento de los requerimientos de la Ley

La presentación del Informe Final de Impacto Ambiental, compuesto por siete tomos con 3.064 fojas, la realización del Data Room y la conformación previa de la Mesa de Trabajo constituyen el total cumplimiento de la Ley N° 3620 que autorizó el llamado a licitación.

Impacto ambiental

El tercer eje cumplimentado fue la presentación, cuyo plazo era el 31 del corriente mes, del Informe Final de Impacto Ambiental del área El Medanito, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley N.º 3620. El documento, compuesto por más de 3.064 fojas, fue presentado ante las autoridades provinciales competentes y se encuentra actualmente en etapa de evaluación y análisis, conforme al procedimiento establecido por la Ley N.º 2675. Asimismo, el informe fue incorporado al Data Room, asegurando su disponibilidad para las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio.

Data Room

En paralelo, se avanzó con la conformación del Data Room técnico, un requisito central previsto por la Ley N° 3620. Para ello, Pampetrol SAPEM llevó adelante el correspondiente concurso de precios, resultando adjudicataria una firma especializada con antecedentes probados en la materia. El Data Room reúne información histórica de producción, datos de instalaciones, registros geológicos, ambientales y legales, y fue puesto a disposición de los integrantes de la Comisión y de los potenciales oferentes, garantizando confidencialidad y acceso equitativo a la información.

Mesa de Trabajo

En primer lugar, se dio cumplimiento a la constitución de la Mesa de Trabajo creada por el Decreto N.º 1286/24, que actúa como Comisión de Precalificación y Preadjudicación del proceso licitatorio, tal como lo establece la normativa. Este ámbito técnico-institucional tuvo a su cargo la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones, respetando cada uno de los parámetros fijados por la ley, incluyendo inversiones mínimas obligatorias, esquema de regalías diferenciadas, bono de ingreso al área y garantías exigidas al futuro concesionario.

Con estos pasos, el Ejecutivo provincial dio inicio formal al llamado a licitación mediante el Decreto N.º 2628/25, con la publicación del Pliego de Bases y Condiciones desde el 9 de diciembre en el sitio web oficial de la Secretaría de Energía y Minería, sin restricciones y con acceso público.

El procedimiento se desarrolló en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Sergio Ziliotto para sostener la producción hidrocarburífera, proteger los puestos de trabajo y garantizar una transición ordenada hacia un nuevo operador, con pleno cumplimiento de la normativa ambiental y legislativa vigente.