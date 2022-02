Armando Agüero, afirmó que “no hay evidencia física que demuestre que hubo contacto entre la moto y la camioneta, lo que no significa que la conducción de uno no haya provocado la caída del otro”.

El fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Armando Agüero, entrevistado por Radio 37, dio detalles de la investigación que se está llevando a cabo en relación al caso en el que una mujer Paula Pinedo, de 36 años, resultó con lesiones graves tras un incidente ocurrido en Intendente Alvear el pasado domingo en las primeras horas de la tarde.

Paula Pinedo

En la causa está involucrada su pareja Jonathan Moyano, quien tras una confusa situación, está siendo investigado por su presencia al momento en que Pinedo termina accidentándose mientras conducía su moto, en el preciso momento que Moyano transitaba detrrás de ella, en su camioneta junto a una hija de ambos. Además es actor principal para dar cuenta cómo fue que la moto termina tirada en el piso y la mujer herida.

Moyano fue demorado, notificado de su estado judicial y ayer recuperó la libertad pero con ciertas restricciones de contacto y comunicación con las hijas de la pareja. De hecho, Agüero indicó que a la niña de 8 años que acompañaba a su padre en la camioneta, le realizarán pericias en cámara Gesell.

Agüero también afirmó que no existen denuncias por violencia de género asentadas.

En cuanto al momento del incidente, Agüero confirmó que Moyano es quien asiste en primera instancia a Pinedo y que la única testigo al momento de los hechos es la hija de ambos, y otros testigos presenciales pero que vieron la escena minutos después de ocurrido el hecho. Armando Agüero

La mujer se encuentra internada en el Hospital Gobernador Centeno, en la Unidad de Terapia Intensiva por un traumatismo endocraneal moderado, potencialmente grave y lesiones de otras consideraciones; permanece con asistencia respiratoria mecánica, y su pronóstico es reservado.

La camioneta de Moyano

En tanto, la familia de Paula Pinedo estuvo esta mañana en sede tribunalicia para tomar conocimiento de avance de la investigación.

El padre de Paula, Miguel Pinedo, hizo un par de declaraciones antes de ingresar, en las que sindicó a Moyano como responsable de lo sucedido con su hija.

Tras reunirse con los funcionarios judiciales, Miguel Pinedo volvió a hacer declaraciones, y esta vez se lamentó porque su hija no hubiera hecho las denuncias correspondientes para poder prevenir toda esta situación, y con más dudas que incertidumbre ya que no comprende cómo su hija terminó herida si no hubo impacto entre la camioneta y la moto.