En medio de la tensión en Jujuy por la reforma parcial de la Constitución provincial, el presidente de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente, Alejandro Nievas, dijo que Gerardo Morales pidió al Gobierno nacional el arribo de las fuerzas federales y que Nación «no respondió» a la solicitud.

Nievas aseguró que en los incidentes registrados, donde manifestantes violentaron autos e incendiaron parte de la Legislatura, «hay infiltrados de otras provincias, gente de izquierda y partidarios del Gobierno nacional que llegaron de Buenos Aires».

«Hay una manifestación muy violenta con gente infiltrada que vino de otras provincias, el Gobierno nacional y la izquierda. Ya no estoy dentro de la Legislatura, pero me informan que la Policía estaría controlando la situación», precisó.

Y añadió, sobre los cambios en la Constitución provincial: «Como se había informado, retrocedimos con dos artículos que eran buenos para las comunidades originarios y que no se habían entendido bien».

Además cuestionó al Gobierno nacional por intentar aprovecharse de la situación. «Hay un aprovechamiento político inédito a través de sus expresiones más radicalizadas. Estuvieron infiltrándose grupos radicalizados de izquierda y kirchneristas que llegaron de Buenos Aires en avión, con Horacio Pietragalla, que alentaron las protestas. El Gobierno nacional no cumple con su obligación de garantizar la paz social».

E insistió: «La nueva constitución tenía más derechos para los pueblos originarios que la constitución anterior. Muchas comunidades originarias fueron convocadas a la Legislatura. La constitución provincial refleja a la nacional y garantiza los derechos de las comunidades».

También aseguró que «quienes protestan no tienen razón alguna porque el artículo que generó dudas y conflictividad fue reformulado. No hay motivos para la violencia. Volver a la constitución anterior hizo perder derechos a quienes ahora se manifiestan», lamentó.

Nievas expresó que no pudo comunicarse todavía con el gobernador Morales. «El gobernador solicitó el apoyo por escrito de las fuerzas federales al Ministro del Interior y de Seguridad para que restablezcan el orden y no han llegado. No hubo ningún tipo de respuesta por lo que sé».

«De todas formas, ya se sancionó el texto y hay que restablecer el orden. Lo que corresponde es que el Gobierno nacional envíe a las fuerzas federales para restablecerlo», añadió.

Y precisó: «Modificamos un párrafo, sobre los cortes de calles y rutas, pero sigue firme. Los cortes siguen siendo un delito penal. Quienes protestas encabezaron alguna lista en las elecciones que perdieron».

