Fuerte reclamo de las provincias a Nación por “crisis económica y laboral”

La Pampa encabezó la 126° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, en la que hubo consenso en el diagnóstico crítico del contexto actual y se hizo un duro reclamo a Nación por la situación del empleo en todo el país.Se desarrolló entre el lunes y miércoles pasado, en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la 126° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo (CFT), que estuvo presidida por La Pampa.

Durante el Plenario, todas las provincias coincidieron en el diagnóstico crítico del contexto actual y exigieron a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación respuestas concretas en materia de capacitación, programas de empleo y políticas públicas activas que permitan mitigar los efectos de la crisis económica y laboral. En ese sentido, se solicitó que el Consejo Federal del Trabajo vuelva a sesionar con la periodicidad que establece su reglamento, de manera presencial y con una agenda orientada a la generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores.

Pedehontaá: «se vulnera el federalismo»

Durante la apertura, el titular de la cartera laboral pampeana, Marcelo Pedehontaá, dio la bienvenida a las delegaciones provinciales con un firme llamado a la responsabilidad del Estado frente a las profundas desigualdades que atraviesan las y los trabajadores en el contexto actual.

En su discurso, el funcionario provincial citó al Papa Francisco para reflexionar sobre la crisis ética que atraviesa el mundo del trabajo: “Hoy dos puntos del crecimiento de la bolsa anulan el sufrimiento de miles de seres humanos, y esto nos tiene que hacer reflexionar”. El funcionario provincial fue enfático en sus críticas a las políticas nacionales que, según expresó, vulneran el federalismo y profundizan las asimetrías.

“Estamos asistiendo a una época en donde se ve al trabajador como un bien de consumo. Quienes tenemos responsabilidades en la conducción del Estado debemos denunciar que el Estado debe estar presente y fuerte para garantizar justicia social”. También advirtió sobre el impacto del ajuste en los gobiernos provinciales, señalando la difícil situación que atraviesan las obras sociales sindicales y la creciente transferencia de responsabilidades al ámbito provincial, especialmente en salud. Además, reclamó por el respeto a los acuerdos paritarios y al rol del Consejo Federal del Trabajo, proponiendo establecer asambleas permanentes con reuniones presenciales cada 20 días.

El esfuerzo del Gobierno pampeano para preservar puestos de trabajo

También intervino la subsecretaria de Relaciones Laborales pampeana, Ana Rodríguez, quien brindó un panorama preocupante sobre el mercado laboral: la última medición del INDEC reveló una desocupación del 9,5% en la Provincia. La industria cárnica y la construcción fueron señaladas como los sectores más afectados.

Rodríguez destacó el esfuerzo sostenido del Gobierno provincial por preservar los puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Asimismo, La Pampa compartió los avances provinciales en la lucha contra el trabajo infantil y solicitó reforzar el abordaje federal de esta problemática. Las provincias de San Juan, Mendoza y Misiones acompañaron el pedido, remarcando la necesidad de contar con más herramientas para abordar una temática que afecta a uno de los sectores más vulnerables.

«Se reclamo que el Consejo Federal del Trabajo vuelva a sesionar conforme lo establece el reglamento para hacer un trabajo coordinado entre las provincias y Nación en defensa de los derechos de los trabajadores que están siendo gravemente golpeados ante la crisis económica y la perdida constante de puestos de trabajo. Esta es una situación que afecta a todos los distritos», aseguró la funcionaria a la Agencia Provincial de Noticias.

Otro punto importante de la reunión fue que «se denunció la no homologación de convenios salariales, que no afectan el orden público y que no se contraponen con la inflación, por parte de Nación, lo cual es una medida ilegal e ilegítima».

La jornada de cierre contó con la presencia de ministras y ministros de Trabajo de todas las jurisdicciones, quienes reafirmaron el compromiso de sostener el diálogo federal en defensa del trabajo y de los derechos laborales.