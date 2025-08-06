Expo Carreras: más de 300 oportunidades de estudios se ofrecen en General Pico

La Municipalidad de General Pico concretó este miércoles la 25° Expo Carreras a la que asistieron numerosas alumnas y alumnos de distintos colegios de la ciudad como así también de localidades aledañas. La propuesta se desarrolló en las instalaciones de la Asociación Española.



En este espacio cada una y uno de ellos pudieron recorrer alrededor de 25 stands informativos sobre las más de 300 oportunidades de estudio que se ofrecen en los centros educativos.

Sumado a ello, las y los visitantes lograron conocer alternativas de orientación vocacional y laboral, talleres de iniciación al mundo universitario y un espacio para jóvenes, de opiniones y encuestas, vinculado al programa “Estudiá en Pico”.

Estuvieron presentes la intendenta Fernanda Alonso; el secretario de Gobierno, Nicolás Mendoza; la directora de Educación, Gabriela Ramírez; el delegado ministerial Zona Norte, Ladio Scheer Becher; demás autoridades provinciales y municipales.

Ciudad del conocimiento

Sobre ello, la jefa comunal piquense, Fernanda Alonso, indicó: “Me encanta ver el interés de las y los chicos por interiorizarse sobre ése abanico de posibilidades que tiene Pico. Esa conexión de intercambiar y llevarse información alusiva realmente es algo que disfrutamos mucho”.

“Agradezco a cada uno de los institutos y establecimientos que forman parte de esta iniciativa que nació en un foro en el cual éramos muy pocos, hace más de dos décadas atrás. Sostener esta actividad durante tanto tiempo habla de un compromiso no sólo del Estado local sino también de los organismos participantes”, agregó.

Aseguró que “es valioso que sigamos por este camino, entendiendo que trabajando juntas y juntos es la forma en la que vamos a poder demostrarle a la ciudad lo tanto que nos interesan las y los jóvenes que optan por venir o quedarse a estudiar”.

En este marco, añadió: “Pico es un polo universitario importante. Tener más de 300 opciones, albergar a cinco mil estudiantes es un número para destacar y tener en cuenta. Esta es una ciudad receptiva que brinda servicios a quienes están o llegan. Debemos visibilizar y destacar lo que tenemos”, concluyó.

Por su parte, Gabriela Ramírez manifestó: “Hay una labor conjunta con el Ministerio de Educación para mostrar todas las propuestas que hay. Directivos, profesoras y profesores, junto al alumnado acompañan para informar sobre lo que hay y que cada una y uno pueda proyectar su futuro”.

Remarcó que “año a año las instituciones se comprometen, van renovando sus alternativas, sobre todo las tecnicaturas”.

“En un solo lugar reunimos todas las variantes, no solamente de las carreras, sino también de perfiles, becas y servicios, entre otros”, finalizó.